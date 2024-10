Cassano: "Napoli mai bello. Con Conte si corre come indiani e si vomita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli non è bello e non lo vedremo mai bello" è il pensiero deciso di Antonio Cassano sulla squadra partenopea, espresso nel corso della trasmissione Viva el Futbol. Poi, l'ex giallorosso soffermandosi sui metodi di lavoro di Conte, ha dichiarato: "A Conte piace la solidità, correre come indiani e vomitare. Questa squadra per lui deve sporcarsi le mani. Il Napoli a Cagliari senza i miracoli di Meret rischiava di non vincere. Con la Juve non è andato per vincere".

"I meriti del primo posto sono di Conte che in Italia dopo Gasperini, che è di un livello molto più alto, sa come raggiungere determinati risultati. Conte va sempre in posti reduci dalle macerie perché mal che vada lui comunque ne trae benefici. Se il Napoli arriva sesto è comunque migliorato. Avevo detto la Roma, invece dico che il Napoli con una gara a settimana sarà la grande antagonista dell'Inter, ma con grande distacco".

