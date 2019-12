Castagner: "La Lazio gioca all'inglese, mi piace. Luis Alberto? Come Paolo Rossi"

Tra gli estimatori di questa Lazio c'è anche Ilario Castagner. Nel giorno del suo 79° compleanno, l'ex tecnico dei biancocelesti è intervenuto a Radio Centro Suono per fare il punto sul grande momento della squadra di Inzaghi: “Con la partenza un po' stentata che aveva avuto, non credevo che la Lazio potesse arrivare a questo punto. La squadra però è molto piacevole da vedere, io sono innamorato del calcio inglese e i biancocelesti si avvicinano molto a quello stile di gioco, per il modo di verticalizzare e l’intensità. Già da qualche partita, anche in quella persa con l’Inter, la squadra aveva iniziato a esprimersi in un certo modo, poi ha preso il via ed è stata brava a compattarsi. Lo ha fatto per prima la società dimostrando di puntare forte sull’allenatore. Ha confermato che il gruppo doveva seguire Inzaghi e così è stato, e lo stesso tecnico è stato bravissimo a gestire lo spogliatoio.”

UN PARAGONE PARTICOLARE: “Vedendo Luis Alberto, per la velocità di movimenti che ha, potrei dire che mi ricorda Paolo Rossi. Io ho allenato Rummenigge, Altobelli, giocatori che sono stati colonne delle loro nazionali. E per scaltrezza, tra quelli che ho allenato io, Rossi è il più simile allo spagnolo. Riesce a finalizzare, è ben sintonizzato sulla lunghezza d’onda dei compagni di reparto ed è indispensabile per Inzaghi. La profondità della rosa di corazzate come Juventus e Inter è ciò che manca alla Lazio, in questo senso risparmiare le energie ed evitare di giocare di giovedì in Europa League può essere un vantaggio".

SCUDETTO?: “I giocatori della Lazio devono tenere ora i piedi ben saldi per terra, mantenendo concentrazione e voglia di vincere, pur nella piena coscienza della propria forza. Considerando che hanno persino battuto la Juventus. La Lazio deve essere consapevole del fatto che sia in grado di mettere alle strette qualsiasi avversario".

