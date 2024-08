Castellanos o Dia, chi sarà titolare nell'attacco della Lazio di Baroni?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nell'attuale sessione di calciomercato, la Lazio ha dovuto dire addio a Ciro Immobile. L'ex capitano si è trasferito in Turchia, alla corte del Besiktas. L'attaccante di Torre Annunziata saluta così i biancocelesti dopo otto stagioni, nel corso delle quali ha totalizzato 340 presenze, messo a segno 207 gol e fornito 54 assist. Ora, per la squadra e per il club è arrivato il momento di voltare pagina e consegnare le chiavi dell'attacco a un nuovo calciatore: Castellanos e Dia si contendono già una maglia da titolare.

Con l'arrivo di Dia - sono previste per oggi la firma e le visite mediche - si apre il ballottaggio: l'attaccante senegalese se la dovrà vedere con l'argentino, alla sua seconda stagione tra le fila della Lazio. Il Taty ha totalizzato 46 presenze, realizzato "solo" 6 reti e 5 assist. Un primo anno senz'altro complicato, ma il pre-campionato ha visto Castellanos come uno dei protagonisti, anche dal punto di vista realizzativo. Tutto lascia pensare che inizialmente sarà lui il titolare dell'attacco di Baroni, con Dia che dovrà lottare per mettere l'allenatore in difficoltà e conquistarsi - magari - una maglia negli undici iniziali.

Insomma, non è da escludere un cambio di gerarchie durante la stagione. Nel caso in cui, poi, Baroni dovesse cambiare modulo - nella pre-season ha insistito fortemente sul 4-2-3-1 - i due attaccanti potrebbero anche coesistere. Dia, infatti, ha agito anche da seconda punta in carriera, rivelandosi duttile alle esigenze dei propri allenatori.

