Castromán a Radio Laziale, parla con lui domani mattina: info e numero per la diretta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Radio Laziale è partita e con lei anche le ospitate live. Domani mattina sarà il turno di Lucas Castromán, ospite di "Morning Lazio": l'argentino interverrà in collegamento alle ore 7.30 sugli 88.100 fm. Ecco tutti i riferimenti per entrare in contatto con lui: 0640085174 per chiamare e intervenire in diretta durante la trasmissione, avendo quindi la possibilità di parlare con l'ex calciatore, oppure 3489100766 per scrivere su WhatsApp. Tutti i messaggi, naturalmente, verranno letti a Castromán, sempre rimasto molto legato al mondo Lazio e ai tifosi biancocelesti.