Catania, quattro giornate di squalifica al tecnico Raffaele per il fallo di gioco

AGGIORNAMENTO - Saranno 4 le giornate di squalifica per l'allenatore del Catania Raffaele che ieri sera, nel match contro la Vibonese, è entrato in campo per interrompere il contropiede degli avversari. La decisione è stata presa dal Giudice Sportivo.

Calcio di punizione e cartellino rosso diretto per l'allenatore. È successo durante Catania - Vibonese, match valido per l'ottava giornata di Serie C disputato ieri sera. Al minuto 92, sul risultato di 2-1 per i padroni di casa, Calapai perde un brutto pallone in uscita nei pressi della panchina e consente alla Vibonese di ripartire. A interrompere il contropiede degli ospiti ci pensa Giuseppe Raffaele, tecnico del Catania, che entra in campo e stende il diretto avversario. L'arbitro decreta il calcio di punizione per i calabresi e mostra il cartellino rosso al mister che, senza protestare, si allontana del campo.

92’, l’allenatore del Catania interrompe così il contropiede avversario.... pic.twitter.com/oMTuR6UgYj — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) November 19, 2020

