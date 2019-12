Cesari: "Il fallo di Matuidi su Luis Alberto è da rosso diretto"

Durante la finale di Supercoppa italiana, vinta dalla Lazio 3 a 1 sulla Juventus, qualche episodio arbitrale è stato oggetto di polemiche. Durante la trasmissione Tiki Taka, l'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato del fallo di Matuidi su Luis Alberto: "Matuidi entra in netto ritardo su Luis Alberto, colpendogli la gamba. Il Var avrebbe dovuto rivederlo. Se dai il giallo non puoi nemmeno dare la rimessa dal fondo per la Juventus. Tutta la dinamica è scorretta. Comunque era un fallo indiscutibilmente da rosso”.

