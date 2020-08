Champions ed Europa League, la UEFA cambia la regola sulle diffide

Improvviso cambio delle regole per le fasi finali di Champions ed Europa League. La UEFA ha deciso che le ammonizioni saranno azzerate dopo ottavi di finale della competizione, anziché dopo i quarti come avvenuto negli anni precedenti. Lo scopo di tale cambiamento è quello di evitare le assenze di svariati calciatori nelle ultime partite della competizione. Buona notizia per il Napoli, che aveva in diffida sia Koulibaly che Mario Rui, e per l’Inter, con Godin, Barella e Brozovic. La Juventus e la Roma avranno sicuramente a disposizione Matuidi e Kluivert.

