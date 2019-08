Champions, i risultati dell'andata dei preliminari: buone notizie per la Lazio

Serata di preliminari di Champions, con risvolti anche sul cammino della Lazio in Europa League. Per essere testa di serie la squadra biancoceleste deve sperare nel passaggio del turno di Ajax, Bruges e Olympiacos rispettivamente contro Apoel Nicosia, Lask Linz e Krasnodar. Stasera si sono disputate le gare di andata tra Apoel e Ajax e tra Lask Linz e Bruges. Pareggio a reti bianche per gli olandesi a Cipro e vittoria esterna per il club belga grazie al gol di Vanaken. Nella terza partita lo Slavia Praga ha battuto di misura in trasferta il Cluj. Mercoledì prossimo il ritorno con i verdetti definitivi, mentre domani sera andrà in scena il resto del tabellone, Olympiacos incluso.

