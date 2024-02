Champions, il Bayern Monaco presenta la Lazio: "Ecco i giocatori più temuti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Lazio-Bayern Monacol, andata degli ottavi di finale di Champions League. Oggi le conferenze stampa, domani la battaglia all'Olimpico. Per avvicinarsi al big match, il club bavarese ha fatto una panoramica sulla squadra avversaria attraverso il proprio sito web. Questa l'analisi sulla squadra di Sarri: "Il giocatore più noto della rosa della Lazio è capitan Immobile. Il 33enne italiano, con un passato al Borussia Dortmund, è stato fondamentale per il club dal 2016 come marcatore e leader. Durante la sua permanenza, Immobile è stato capocannoniere della Serie A in tre stagioni. Con nove gol in tutte le competizioni – di cui tre in Champions League – l'attaccante è ancora una volta la principale minaccia in attacco della Lazio.

Nel complesso, la Lazio vanta un collettivo forte, con altri nomi familiari come Daichi Kamada (ex Eintracht Francoforte), Pedro (Barcellona, Chelsea) e Mattéo Guendouzi (Arsenal, Hertha BSC, Marsiglia). I biancocelesti danno molta importanza alla solidità difensiva, come evidenziato dal fatto che il loro risultato più frequente in questa stagione è 1-0".