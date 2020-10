Champions League, corsa ai diritti tv: Sky e Mediaset sorpassano Dazn

Sembrava essere Dazn la principale indiziata ad assicurarsi i diritti tv per le partite di Champions League per il triennio 2021/2024. Come riporta Calcio e Finanza invece, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata da parte di un altro concorrente che ora sarebbe in vantaggio. Si tratta dell'accoppiata Mediaset-Sky che vogliono aggiudicarsi la trasmissione delle gare della massima competizione europea. Assegnato ad Amazon il pacchetto per le 16 migliori gare del mercoledì, sono due quelli rimasti in ballo: quello riguardante le 16 migliori gare del martedì e quello per le restanti 104 partite, oltre al pacchetto per la sola finale. Con questa collaborazione Mediaset trasmetterebbe gli incontri del martedì, con la maggior parte invece delle partite in mano alla paytv di Comcast. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni in cui verrà reso noto il verdetto finale.