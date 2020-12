Champions League, ecco le squadre già qualificate agli ottavi

Per la Lazio la qualificazione agli ottavi di Champions League resta ancora aperta, servirà un pareggio in casa contro il Bruges per centrare il traguardo, che sarebbe grandioso. Ci sono però alcune squadre che hanno già passato il turno con una o più giornate di anticipo. Qualora i biancocelesti dovessero riuscire a superare i gironi, l'avversario che verrà sorteggiato agli ottavi cambierà a seconda se la Lazio si piazzerà prima o seconda. Intanto vediamo chi è già qualificato.

Bayern Monaco (aritmeticamente primo nel girone A)

Manchester City (aritmeticamente primo nel girone C)

Porto (aritmeticamente secondo nel girone C)

Liverpool (aritmeticamente primo nel girone D)

Chelsea (primo o secondo nel girone E)

Siviglia (primo o secondo nel girone E)

Borussia Dortmund (primo o secondo nel girone F)

Barcellona (primo o secondo nel girone G)

Juventus (prima o seconda nel girone G)

