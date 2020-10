Champions League, il programma della Lazio in vista del Bruges

Archiviato il successo in campionato contro il Bologna, la Lazio è già proiettata alla prossima sfida di Champions League. Domani i biancocelesti partiranno per il Belgio alla vigilia del match contro il Bruges. In mattinata Inzaghi guiderà l'allenamento a Formello alle ore 11:00 prima della partenza, in serata alle 18:45 invece il tecnico ed un tesserato interverranno in conferenza stampa dallo Stadio Jan Breydel. Infine la squadra effetuerà un walk around sul terreno di gioco per tastare il campo.

