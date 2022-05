Champions League, Liverpool e Real pronte per la finale: ecco dove seguirla

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Questa sera, sabato 28 maggio, si giocherà allo stadio di Saint-Denis la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il fischio d'inizio è fissato alle 21. Ma dove seguire l'ultimo atto della maggior competizione internazionale? In tv, la sfida tra Klopp e Ancelotti sarà visibile in diretta su Canale 5, in chiaro. Per gli abbonati Sky, inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport. Sul fronte streaming, invece, gli appassionati di calcio potranno contare su diverse piattaforme: da Mediaset Play al sito Sportmediaset, dall'app Sky Go a NOW TV.

