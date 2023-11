Champions League, Riquelme premiato come MVP: la reazione è commovente

Nella vittoria di ieri sera dell'Atletico Madrid contro il Feyenoord c'è un giocatore che più di tutti ha rubato la scena: Rodrigo Riquelme. Il centrocampista classe 2000 dopo il triplice fischio, mentre rientrava negli spogliatoio è stato intercettato da un addetto Uefa che aveva il compito di consegnargli il premio di migliore in campo. Al momento della premiazione, però, l'argentino pensa di essere protagonista di uno scherzo, ride e fa per andarsene, per poi essere fermato e convinto. Dopo un breve momento di riflessione e realizzazione, la reazione del calciatore è commovente: osserva il premio e scoppia a piangere, godendosi un momento che ricorderà per sempre.