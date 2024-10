Chelsea, troppi infortuni per James: i fisioterapisti gli consigliano... di cambiare Paese!

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In Inghilterra dicono che Reece James, esterno del Chelsea, dovrebbe cercarsi un nuovo club per far ripartire al meglio la sua carriera, lasciando i Blues, società in cui è cresciuto, e anche l'Inghilterra in generale. L'inglese è immerso in un periodo di infortuni che non gli permettono di proseguire al meglio il suo percorso di crescita. Addirittura, alla luce dei troppi problemi fisici, i fisioterapisti gli avrebbero consigliato di vivere in una città dal clima caldo, magari nel sud Europa, per superare tutto.

James non gioca per il Chelsea da maggio. I colleghi del portale inglese 'Give me sport' hanno rivelato che James è totalmente concentrato sulla possibilità di tornare ad allenarsi con i Blues e per ora non prende in considerazione l'idea di un addio. Da Stamford Bridge però non vedono di cattivo occhio la sua partenza, dato che sarebbe un alleggerimento delle spese salariali notevole, magari già a partire da gennaio prossimo.

TORNA ALLA HOMEPAGE