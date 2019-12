Cigarini: "Con la Lazio servirà tanto cuore, dobbiamo provarci!"

Il prossimo impegno della Lazio si chiama Cagliari, una delle squadre rivelazione di questo campionato. Ai microfoni de La Nuova Sardegna, il giocatore del club sardo Luca Cigarini ha parlato del match: "Servirà organizzazione, grinta e tanto cuore. Dovranno essere queste le prerogative. In sintesi, dovremo confermare quello che abbiamo dimostrato finora e proseguire su questa strada. Queste componenti non devono mancare. Adesso siamo in alto e ce la giochiamo, abbiamo il dovere di provarci. Europa? Per ora è un sogno, che prende sempre più vita".

