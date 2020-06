Cinema / Morto Ian Holm, il leggendario Bilbo Baggins e androide in Alien

Ian Holm è morto. Il leggendario Lo Hobbit "Bilbo Baggins" della prima triologia de Il Signore degli Anelli, è deceduto all'età di 88 anni. Malato di parkinson da tempo, già all'inizio di questo mese le precarie condizioni di salute non gli avevano consentito di partecipare alla reunion virtuale del film: “Mi dispiace non vedervi di persona, mi mancate tutti e spero che le vostre avventure vi abbiano portato in molti luoghi, sono in lockdown nella mia casa di hobbit". Tanti ruoli importanti, dal Quinto Elemento al Dolce domani, fino all'interprestazione di Sam Mussabini nel film Momenti di gloria di Hugh Hudson, interpretazione che gli vale una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista. Baronetto per meriti artistici, titolo conferitogli nel 1998 dalla Regina Elisabetta II, anche nella fantascienza ha lasciato il suo segno indelebile con performance memorabili come in Alien di Ridley Scott o ne "La vera storia di Jack lo squartatore" con Johnny Depp.