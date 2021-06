Clamoroso ad Euro 2020, Petkovic elimina la Francia: Svizzera ai quarti

Un ottavo di finale al cardiopalma quello andato in scena a Bucarest. Alla fine la spunta la Svizzera grazie alla parata decisiva di Sommer. All'Arena Nationala gli elvetici disputano una grande partita riuscendo a fermare ed eliminare i campioni del mondo in carica della Francia. Il primo tempo termina clamorosamente 1-0 per gli uomini di Petkovic che trovano il vantaggio grazie all'incornata di Seferovic. Nella ripresa la Svizzera ha addirittura l'occasione di portarsi sul doppio vantaggio ma Rodriguez si fa ipnotizzare da Lloris dagli undici metri. Gli elvetici escono dal campo e la Francia ne approfitta. Due volte Benzema e il bolide di Pogba fissano il risultato sul 3-1. Sembra fatta per Deschamps che però non ha fatto i conti con il cuore degli svizzeri. Negli ultimi dieci minuti, Seferovic e Gavranovic acciuffano un clamoroso pareggio e allungano la sfida ai supplementari. Nei tempi aggiuntivi il risultato non cambia e la sfida si decide ai calci di rigore. Una serie perfetta fino al quinto rigore francese. Mbappè spara addosso a Sommer e la Svizzera può esultare. Petkovic vola ai quarti di finale di Euro 2020 dove incontrerà la Spagna.