Clamoroso Napoli, Brescianini in standby dopo le visite: Atalanta in pole

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso risvolto di mercato. La trattativa che doveva portare Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli è praticamente saltata, nonostante le visite mediche svolte in mattinata dal centrocampista con il club azzurro a Villa Stuart. Secondo quanto riportato da Relevo, l'operazione è stata congelata dal club ciociaro dopo che nelle ultime ore gli azzurri hanno cambiato le carte in tavola. Secondo Sportitalia, inoltre, il giocatore avrebbe cambiato destinazione, visto che, in questo momento, c'è l'Atalanta in pole per il suo acquisto, in attesa che venga fatta chiarezza sulle due trattative.