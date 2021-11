CLASSIFICA - La Juve aggancia la Lazio e il quarto posto si allontana - FOTO

LAZIO-JUVE - Doppia beffa per la Lazio: non solo il ko interno contro la Juve, ma anche l'aggancio in classifica dei bianconeri. La squadra di Sarri cade all'Olimpico 0-2 con la doppietta di Bonucci su rigore e si ritrova gli uomini di Allegri con gli stessi punti, 21. Come se non bastasse, questa sconfitta allontana anche il quarto posto, al momento occupato dall'Atalanta (25 punti, come l'Inter che però ha una partita in meno). Nella prossima di Serie A contro il Napoli la Lazio dovrebbe approfittare del confronto tra Juve e Atalanta per "rubare" punti a una delle due o a entrambe e risalire in classifica.