CLASSIFICA | La Lazio c'è: stende il Bologna e attende Atalanta-Juventus

La Lazio risponde presente. Dopo la brutta gara di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Milan, i biancocelesti all'Olimpico stendono il Bologna dell'amico Sinisa Mihajlovic con una prestazione degna di nota. Sul tabellino dei marcatori si sono iscritti Immobile e Zaccagni (autore di una doppietta). Con questa vittoria la squadra di Sarri accorcia sulle dirette concorrenti per il quarto posto arrivando a 42 punti. Domenica sera al Gewiss Stadium ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus.