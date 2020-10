CLASSIFICA - La Lazio vince e passa a quota 7 punti. Altro stop Atalanta - FOTO

Termina anche questo sabato di Serie A. La Lazio, trascinata da Luis Alberto e Immobile, vince con il Bologna 2 a 1 e salta a quota 7 punti agguantando Roma e Verona, che però devono ancora disputare le rispettive partite della quinta giornata. Buona prestazione dei biancocelesti, soprattutto nel secondo tempo.Cade inaspettatamente l'Atalanta in casa con il Torino, sconfitta per 1 a 3 che costringe la Dea a fermarsi quarta a 9 punti. Riesce invece a conquistare i tre punti l'Inter ai danni del Genoa, con il risultato di 0 a 2, vittoria che al momento vale il terzo posto per i nerazzurri a quota 10. Ieri, pareggio rocambolesco tra Sassuolo e Torino: granata impantanati a 1 punto ultimi in classifica con il Crotone, Sassuolo che invece passa secondo a 11 punti.