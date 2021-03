CLASSIFICA - Lazio, 3 punti per tenere il passo: avvicinate Roma e Napoli

La Lazio espugna la Dacia Arena con una vittoria di misura grazie al gol di Marusic. Dopo il successo contro il Crotone arrivano altri 3 punti sofferti ma importanti per tenere il passo delle avversarie. Anche l'Atalanta infatti è uscita vittoriosa dal campo dell'Hellas nell'anticipo delle 12:30 raggiungendo in classifica la Juventus, sconfitta in casa dal Benevento. I biancocelesti accorciano le distanze su Roma e Napoli portandosi a -1 dalle due compagini che stasera si sfideranno all'Olimpico. Resta a -6 il 4° posto occupato dall'Atalanta, con i biancocelesti che devono ancora recuperare la gara contro il Torino.

Inter 65

Milan 56

Juventus 55

Atalanta 55

Napoli 50

Roma 50

Lazio 49

Sassuolo 39

H. Verona 38

Sampdoria 35

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 31

Fiorentina 29

Spezia 29

Benevento 29

Torino 23

Cagliari 22

Parma 19

Crotone 15