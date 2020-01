CLASSIFICA - Si ferma l'Inter: la Lazio può agganciare i nerazzurri

La ventunesima giornata di Serie A ha già emesso diversi verdetti: mancano solamente quelli di Roma - Lazio e Napoli - Juventus per tirare le somme. Vince il Milan sul Brescia nell'anticipo di venerdì, 3 punti importanti per tornare in scia Europa League a 31 punti. La vittoria del Bologna lascia la Spal impantanata in zona retrocessione, così come il pareggio tra Fiorentina e Genoa che non permette al grifone di allontanarsi dagli ultimi tre posti. Disarmante la prestazione dell'Atalanta, che schiaccia 7 a 0 il Torino fuori casa e agguanta momentaneamente la Roma a quota 38 punti. L'Inter non va oltre il pareggio contro il Cagliari, risultato che inchioda i nerazzurri di Conte a quota 48. Vince il Parma con l'Udinese, vittoria che permette ai ducali di tenere il passo di Milan e Cagliari. Anche il Verona, che trionfa in casa contro il Lecce, si tiene in scia a quota 29. La Sampdoria di Ranieri mette in cascina un solo punto con il Sassuolo, e si porta a 5 punti dalla zona retrocessione. Alle 18:00 sarà derby: la Lazio, vincendo la stracittadina, potrebbe portarsi a pari punti con l'Inter. C'è anche una partita da recuperare, contro il Verona. Potenzialmente, i biancocelesti potrebbero sognare il secondo posto in solitaria. La Juventus può allungare invece su Lukaku e compagni, portandosi a 54 punti in caso di vittoria con il Napoli.

LAZIO, LE STATISTICHE DEL DERBY

ROMA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

