Cluj - Lazio, la vittoria per sfatare un tabù: le 4 sconfitte consecutive sono un record

Apollon Limassol, Eintracht Francoforte, Siviglia, Siviglia. Quattro sconfitte su quattro, così la Lazio ha chiuso - malissimo - la scorsa edizione di Europa League. Ci sono tutte le attenuanti del caso per quanto riguarda le prime due debacle, arrivate a qualificazione ai sedicesimi già raggiunta, ma fatto sta che in questo modo i biancocelesti hanno registrato la striscia di insuccessi europea più lunga della loro storia. Quattro sconfitte che hanno lasciato l'amaro in bocca e che offrono uno spunto in più per ripartire stasera: Cluj - Lazio rappresenta l'occasione per spezzare il brutto andamento, interrompere questo record negativo e tornare alla vittoria che manca dall'8 novembre scorso contro il Marsiglia. E attenzione anche alla porta. Nelle ultime 10 partire in campo internazionale i biancocelesti hanno sempre subito gol, solo due volte la Lazio ha fatto peggio con 11 match di fila senza clean sheet nel 2007 e 12 nel 2001. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. A cominciare da questa sera contro il Cluj i biancocelesti cercheranno di resettare le statistiche.

