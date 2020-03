Codogno, il paziente 1 parla per la prima volta: "Restate a casa, io fortunato"

Mattia, il primo caso trovato positivo al Coronavirus, è tornato a parlare in una diretta Facebook col governatore della Lombardia, Fontana. Il paziente 1 ha raccontato quel che ricorda di questo brutto periodo, lanciando un messaggio di speranza: "State a casa, mi raccomando. E' la cosa fondamentale. Io sono stato 18 giorni in terapia intensiva e poi nel reparto di malattie infettive. Qui sono tornato in contatto con la vita reale. La cosa più bella è riuscire a tornare a respirare autonomamente. Una grande conquista. Ora vi prego di lasciarmi tranquillo a casa. Da questa esperienza ho imparato che è fondamentale stare in casa. Io sono stato fortunato ma ora potrebbero non esserci i mezzi per guarire tutti".

