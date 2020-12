Comitato Consumatori Lazio: “Anche l’Agcom esaminerà gli attacchi mediatici lamentati nell’esposto "

Attraverso un comunicato ufficiale, il Comitato Consumatori Lazio, ha fatto aggiornato la vicenda legata all'esposto presentato in merito agli attacchi mediatici subiti nelle scorse settimana dalla società biancocelste: "Con riferimento all’esposto presentato dal Comitato Consumatori Lazio lo scorso 19 novembre nei confronti della Gazzetta dello Sport, del Gruppo Cairo Communication e di alcune produzioni televisive della RAI (90° Minuto, La Domenica Sportiva e Quelli che il Calcio), l’Agcom ha comunicato che il Comitato Nazionale degli Utenti si è insediato nella sua nuova composizione in data 30 novembre u.s. e verrà sollecitamente informato delle questioni evidenziate nell’esposto medesimo.

L’Agcom, inoltre, ha precisato che il Consiglio Nazionale degli Utenti esprime pareri e formula proposte all’Authority, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi.

Per ragioni di completezza istruttoria, conseguentemente, il Comitato Consumatori Lazio ha richiesto all’Agcom di trasmettere l’esposto in questione ed i relativi allegati, per quanto di rispettiva e residua competenza, puranche alla Direzione dei Contenuti Audiovisivi, alla Direzione delle Infrastrutture e dei Servizi Media e alla Direzione per la Tutela dei Consumatori.

Gli attacchi mediatici inopinatamente sferrati nei confronti della Società Sportiva Lazio ed a danno dei relativi Consumatori, pertanto, allo stato sono ufficialmente all’esame dell’Antitrust, della Consob e dell’Agcom.

Con ogni più ampia riserva.

Roma, lì 4 Dicembre 2020

Comitato Consumatori Lazio

Il Presidente

Avv. Gian Luca Mignogna

