Conceicao, scintille dopo il match tra Chelsea e Porto: "Tuchel mi ha insultato"

Il Chelsea accede alle semifinali di Champions League grazie alla vittoria dell'andata per 0-2 sul Porto. Ieri la squadra di Conceicao nonostante la vittoria per 0-1 non è infatti riuscita a ribaltare il match. Alla fine della gara la tensione però è aumentata quando il tecnico dei portoghesi ha lasciato il campo senza salutare Tuchel. Il motivo? Lo ha spiegato il tecnico in conferenza stampa: "Sono stato insultato dal signore che mi era accanto. Il mio inglese non è perfetto, non c'è stato uno scambio di parole con lui perché ero concentrato sul gioco. Gli insulti però li ho sentiti e la cosa mi ha irritato. A fine gara non ci siamo sentiti, lui è sparito".

