Conference League | Nizza - Colonia, violenti scontri. Ultrà cade dalla tribuna, è grave

Sono scene davvero scioccanti quelle accadute di Nizza, dove alle 18.45 sarebbe dovuto iniziare il match contro il Colonia. Sarebbe, perchè il fischio d'inizio è stato rimandato di circa un'ora per i violentissimi scontri tra i tifosi dei due club nel pomeriggio. Nel centro città francese lo store ufficiale della squadra francese è stato danneggiato dagli ultrà rivali. Una volta allo stadio le Forze dell'Ordine sono stati costretti ad intervenire con lacrimogeni per cercare di controllare la follia dei tifosi tedeschi. Un tifoso del Paris Saint Germain si è aggregato a quelli del Colonia e tra gli scontri è caduto dalla tribuna facendo un volo di 5 metri. Lìuomo è stato portato d'urgenza in ospedale dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.