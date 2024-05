Conte al Napoli? Maradona Jr.: "Avrei preferito un ritorno di Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro della panchina del Napoli è sempre più un rebus. Tra le candidature di Gasperini e Pioli, sembrerebbe essere in vantaggio quella di Antonio Conte, che presto potrebbe diventare il nuovo allenatore degli azzurri. A questo proposito, Maradona Jr. si è espresso sulla questione ai microfoni di tag24.it esprimendo anche una sua preferenza. Fosse stato per lui avrebbe riportato in città Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il prossimo allenatore? Esprimere un parere in questo momento è davvero complicato perché non si capisce nulla. Un giorno sembra fatta per un allenatore, e il giorno dopo si parla di un altro. Sicuramente i nomi che girano sono tutti importanti. Parliamo di allenatori che possono aprire un ciclo. Italiano è il più giovane, mentre gli altri hanno già esperienze di livello. Alla candidatura di Gasperini non ho mai creduto in maniera concreta, ma ho sempre pensato che se la giocassero Conte e Pioli. Se avessi dovuto scegliere io, avrei preferito il ritorno di Sarri, ma tra questi in lizza dico Conte. E’ l’allenatore più affascinante perché può riportare subito la squadra a un certo livello”.