Conte: "Fase 2 Covid-19, forse allentiamo qualche misura entro fine aprile. Europa? Servono risposte"

Sono giorni intensi per Giuseppe Conte. Il premier è impegnato infatti nelle videoconferenze di diversi ambiti: economico e politico con l'Eurogruppo, sanitario con il comitato tecnico-scientifico. Ne ha parlato in mattinata ai microfoni della BBC: "Stiamo valutando quali settori potranno ricominciare la loro attività. Se gli scienziati daranno conferme potremmo iniziare ad allentare alcune misure entro la fine di aprile. Tornando indietro farei quello che ho fatto, la precisione però non è di questo mondo e non sono così arrogante da pensare che il governo italiano sia stato perfetto. Siamo comunque un sistema completamente diverso da quello cinese, ci tengo a dirlo, e se avessimo attuato certe norme prima del tempo, contro le libertà costituzionali, mi avrebbero forse preso per pazzo. L'Italia non ha sottovalutato l'emergenza, adottando musire efficaci e tempestive". Altro messaggio all'Europa: "Se non sarà questa l'occasione per dare vita a un nuovo progetto europeo il rischio di fallimento è reale. Non permetterò che questa prospettiva si realizzi, c'è bisogna di una risposta economica e sociale europea. Servono risposte monetarie e fiscali contro la più grave crisi dalla Seconda Guerra Mondiale. Senza quest'ultime ci ritroveremmo un popolo italiano fortemente deluso, ma non solo loro. Direi a quel punto tutti gli europei".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION