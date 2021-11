Copa Libertadores, il Palmeiras trionfa e Pereira si dispera: “Chiedo scusa” – FOTO

Si è disputata nella notte la finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo, una sfida caliente che ha infuocato lo Stadio del Centenario di Montevideo, in Uruguay. Dopo cinque minuti di gioco il Palmeiras apre le marcature con la rete di Veiga, al 72’ arriva la risposta del Flamengo con il gol di Barbosa che riaccende la speranza di una vittoria. Speranza che al 95’ svanisce, un errore di Andreas Pereira regala agli avversari il gol della vittoria. Un retropassaggio al portiere intercettato da Deyverson che va in rete chiudendo definitivamente la gara. Un errore fatale quello commesso dall’ex biancoceleste che ha sempre fatto bene con la maglia del Flamengo rendendosi protagonista anche con gol bellissimi ma è bastato poco per poter macchiare la sua esperienza, fin qui positiva, in Brasile. Dopo la premiazione ha abbandonato il campo mortificato e dopo qualche ora sono arrivate le sue scuse sui social, queste le sue parole: “Nazione, qui con il cuore stretto! Oggi ho sbagliato! Non manca la voglia e non mancherà mai! I momenti difficili dimostrano il carattere del nostro gruppo che in questi tre mesi mi ha accolto nella famiglia…Mi scuso per l’errore di oggi. Promesso, vi rinconquisterò”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Napoli - Lazio, da Sarri a Reina: la carica degli ex per superare il tabù campano

Napoli - Lazio, i numeri di Sarri da ex: obiettivo invertire il trend in trasferta