Copenaghen, Vavro: “Questo era il mio obiettivo. Non è stato facile..." - VD

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il post su Instagram, Denis Vavro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Copenaghen ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “È stato come tornare a casa da me. Mi sono sempre sentito a mio agio nel club e sono pronto a giocare un ruolo più importante rispetto a quando ero qui l'ultima volta. L'obiettivo per me è sempre stato quello di restare qui e fare un accordo più lungo quindi sono contento che ora ci sia riuscito, anche se non è stato facile. Non vedo l'ora che arrivi il futuro a Copenaghen, dove vinceremo sia il campionato che il trofeo e dovremo anche giocare alcune grandi partite in Europa".

Alle parole dello slovacco fanno seguito quelle del tecnico Jess Thorup: “Abbiamo bisogno di giocatori a livello internazionale che, con le loro qualità individuali ed esperienza, possano creare una solida base per la squadra. Qui vediamo Denis come uno dei giocatori che può essere un giocatore chiave per la squadra. Si prende molte responsabilità in fase difensiva ed è intraprendente quando abbiamo palla, dove è anche molto bravo. Insieme agli altri nostri stopper, ora siamo solidamente e con diverse opzioni nel nostro gioco”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

AURONZO GIORNO 1 - Lazio, via alla seduta pomeridiana: riscaldamento con pallone

Lazio, Borghi: "Marcos Antonio è sarrista. Cancellieri? Ha fuoco nelle vene"