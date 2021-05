Coppa America, l'Argentina di Correa non sarà più il Paese ospitante: il motivo

La Coppa America, in programma a partire dal 13 giugno, non si disputerà in Argentina come da programma. A due settimane dall'inizio del torneo la Conmebol ha comunicato questa decisione a causa dell'aumento di casi Covid nel Paese. "La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l'organizzazione della Copa América in Argentina", si legge nella nota su Twitter. La confederazione precisa che sta analizzando "l'offerta di altri paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale", tra cui quella del Cile. Una beffa per Correa e compagni che non avranno il vantaggio di giocare in casa il torneo.