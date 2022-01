Coppa d'Africa, clamoroso errore dell'arbitro: il Mali torna in campo dopo il fischio finale, ma la Tunisia...

Clamoroso ciò che è successo in Coppa d'Africa. Durante Tunisia-Mali l'arbitro ha fischiato la fine del match con trenta secondi di anticipo e senza concedere recupero nonostante le numerose interruzioni. Nove sostituzioni, un gol, un rigore sbagliato, un'ammonizione, un'espulsione e due revisioni al VAR. Nonostante tutti questi episodi, il direttore di gara zambiano Sikazwe ha mandato le squadre negli spogliatoi in anticipo senza concedere nemmeno un minuto di recupero scatenando la rabbia dei calciatori tunisini, in svantaggio 0-1. Circa mezzora dopo, la CAF aveva deciso di far rientrare in campo le due squadre per disputare tre minuti di recupero, agli ordini stavolta del quarto uomo. La Tunisia, però, non è tornato sul rettangolo verde di gioco e a questo punto è molto probabile che faccia ricorso per errore tecnico. L'obiettivo è quello di rigiocare la sfida dall'inizio.