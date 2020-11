Coppa d'Africa, la Costa d'Avorio batte il Madagascar: Akpa Akpro sostituisce Gervinho

La Costa d'Avorio di Akpa Akpro batte il Madagascar nella gara di qualificazione alla prossima edizione della Coppa d'Africa. Ad aprire le marcature Gervinho, al 48', con Haller che una manciata di minuti più tardi (al 55') riesce a portare il risultato sul 2-0. Gli avversari accorciano al 59' con Voavy. Troppo poco per il Madagascar, che esce sconfitto dal match. Jean-Daniel Akpa Akpro, messi temporaneamente da parte gli impegni con la Lazio, ha risposto alla chiamata della Nazionale. Il centrocampista non è stato schierato titolare dal ct Beaumelle, ma è entrato in campo solamente al 68', sostituendo Gervinho. Le due compagini in gara sono, per il momento, entrambe a sei punti, al primo posto nella classifica del girone K: l'Etiopia è ferma a tre punti, a zero la Nigeria. Il prossimo 17 novembre la gara di ritormo, che si giocherà a Toamasina, in Madagascar.

