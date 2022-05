Coppe delle Coppe vs Conference: perché non si possono paragonare

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Nella Capitale il confronto tra Lazio e Roma è sempre all’ordine del giorno. Stavolta a tenere banco è l’importanza della Uefa Conference League, competizione di cui i giallorossi disputeranno la finale il prossimo 25 maggio contro il Feyenoord a Tirana. Nell’ambiente romanista e non solo c’è chi già equipara un eventuale successo nella terza competizione europea alla vittoria della Lazio in Coppa delle Coppe nel 1999. Un giochetto a dir poco stucchevole frutto dell’ormai noto provincialismo calcistico che da sempre caratterizza la Città Eterna.

COPPA DELLE COPPE - Infatti la vecchia Coppa delle Coppe ai tempi era considerata la seconda competizione calcistica internazionale visto che dava la possibilità alla vincitrice di disputare la Supercoppa Europea contro la vincente della Champions League. Inoltre tra le partecipanti c’erano le squadre che avevano conquistato le rispettive coppe nazionali (o alle finalisti perdenti) e quindi provenienti da un percorso ben preciso. Per intenderci il Maiorca, tornato in auge in questi giorni e definito come un avversario di basso valore, si era qualificato alla competizione dopo aver disputato la finale di Coppa del Re, arrendendosi contro il Barcellona solo ai calci di rigore. Ad impreziosire il percorso degli iberici la vittoria nella semifinale contro il Chelsea, che diede poi il lasciapassare per Birmingham. La stessa Lazio aveva battuto il Milan in Coppa Italia e lungo il percorso ha eliminato Partizan Belgrado e Lokomotiv Mosca, formazioni non propriamente sconosciute.

UEFA CONFERENCE LEAGUE- Alla neonata manifestazione invece si qualificano le seste o le settime dei principali campionati e le compagini di seconda fascia dei paesi più in basso nel Ranking Uefa. Non dà accesso a nessun genere di Supercoppa e garantisce la qualificazione diretta all’Europa League al pari della spesso snobbata Coppa Italia. Quest’anno tra l’altro non hanno preso parte alla rassegna squadre spagnole e il Tottenham è stato eliminato senza nemmeno disputare l’ultima partita della fase a gironi per via di un focolaio covid. A prescindere da ciò rimane comunque un trofeo europeo, che non va assolutamente sminuito. Al contempo però è giusto dargli una reale connotazione.