Corea del Sud, il Seoul piazza delle bambole gonfiabili al posto dei tifosi - FOTO

Un'idea quantomeno bizzarra. Bambole gonfiabili al posto dei tifosi, negli stadi chiusi della Corea del Sud. In occasione della partita contro il Gwangju il Seoul ne ha piazzate alcune in tribuna con tanto di mascherina e persino mantenendo il distanziamento sociale. Un totale di 30 bambole, 25 delle quali femminili. Una scelta che però ha scatenato le critiche di molti e ha portato alle successive scuse della squadra di casa: "Siamo dispiaciuti. La nostra intenzione era di fare qualcosa che alleggerisse la situazione in questi tempi". Il campionato sudcoreano è ritornato in campo dopo l'emergenza Coronavirus l'8 maggio.

SERIE A, ATTESA PER L'OK DEL CTS AL PROTOCOLLO PER GLI ALLENAMENTI

LAZIO, SLITTA IL RIENTRO DI LULIC IN ITALIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

FC Seoul put these mannequin supporters in stands which was also tried by Dinamo Brest.



But there is a strong conviction that these 'fans' are actually 'sex dolls' made by a sex doll company.



Hope it is not true, but if it is, it'll be a huge shame. pic.twitter.com/2tVOK2OJhT