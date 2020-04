Corea del Sud, obbligo di leva per tutti: arruolato anche Son del Tottenham

Son Heung-min, l'attaccante sudcoreano del Tottenham, dal 20 aprile si sottoporrà all'addestramento militare per adempiere all'obbligo di leva. In Corea del Sud infatti il servizio di leva è obbligatorio per tutti (al fine di preparare una forza militare che sia pronta a fronteggiare l'eventuale minaccia della Corea del Nord). Come riporta il corrieredellosport.it, Son aveva ottenuto l'esenzione dopo aver vinto una medaglia d'oro ai Giochi Asiatici, ma in questo periodo di emergenza è tornato a casa e, adesso, non potrà sottrarsi all'addestramento militare in un campo di marines.