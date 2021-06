Corino: "Sarri può far fare alla Lazio un salto di qualità"

Luigi Corino, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sul nuovo allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. "Sarri può portare tantissime cose positive. L’attesa è stata non di tantissimi giorni ma è stata spasmodica. Ci tenevamo arrivasse questo allenatore che può darci qualcosa di diverso. Credo moltissimo in questo tecnico perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere un grande allenatore. Lavora tantissimo sulla tattica e avrà modo di mostrare tutta la sua bravura. Per le caratteristiche della Lazio potrebbe tornare di moda il bel calcio che Sarri ha espresso all’Empoli e poi al Napoli con il 4-3-3. Può farci fare il salto di qualità che abbiamo atteso da molto tempo. Qualcosa bisognerà sistemare per me Lazzari può tornare utile, qualcuno ha messo in dubbio la sua permanenza. Flaminio? Sarebbe una cosa bellissima per tutti i laziali".

