Coronabond, le parole di von der Leyen: durissima risposta di Conte

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha appoggiato il fronte dei rigoristi sul dibattito coronabond. Il premier italiano Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri hanno risposto con parole molto dure.

CONTE - "Il compito di elaborare le proposte non appartiene alla presidente Von der Leyen, ma alla Commissione. Adesso c'è un dibattito in corso, quello che mi permetto di dire, e su questo sarò inflessibile, è che l'emergenza coronavirus è una chiamata della storia. L'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata. La storia non avverte quando arriva soprattutto di fronte a questo shock che è trasversale per tutti gli stati membri. Si tratta di essere adeguati o no a questa emergenza. L'Italia si sta dimostrando all'altezza e io non passerò alla storia come quello che si è reso responsabile di non aver fatto ciò che era necessario per i cittadini europei. Mi batterò con tutte le forze".

GUALTIERI - "Le parole della Von Der Leyen sono sbagliate. Ci aspettiamo che tutti si rendano conto che l'Europa sia all'altezza di questa sfida, anche la presidente della Commissione Europea".

