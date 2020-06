Coronavirus, 3 giocatori positivi in Championship: scatta l’autoisolamento

Continuano i problemi legati al Coronavirus per il mondo del calcio. Stavolta sono due club della Championship, la Serie B inglese, a riscontrare la positività dei tamponi di 3 calciatori. Come riporta Tuttosport, la scorsa settimana sono stati effettuati i test su tutti i membri delle 24 squadre e ora sono stati resi noti i risultati. I giocatori in questione dovranno rispettare l’autoisolamento per almeno 7 giorni o fino alla fine dei sintomi, come imposto dal regolamento di Lega. Nessun positivo invece per le 8 squadre di League One e League Two impegnate nei playoff.

