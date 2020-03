Coronavirus / Ancora runner a Roma? Arrivano i droni dei Carabinieri. Oggi alla Caffarella...

Nonostante i divieti in tempo di epidemia da coronavirus sono ancora tanti i cittadini che alla ricerca dello sport obbligatorio all'aperto continuano a correre. Noncutanti delle norme anti-Covid-19, questi individui escono di casa senza valide motivazioni, sfruttando le aree verdi più grandi di Roma per depistare ogni possibile controllo. Così, i Carabinieri, da questa mattina hanno iniziato i controlli sul Parco della Caffarella, 132 ettari di verde pubblico dall'Appia Antica a via Latina, utilizzando i droni. Saranno utilizzati per ricercare e individuare i cittadini che continuano a fare sport.

