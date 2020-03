Coronavirus, Carlton Myers fermato dai carabinieri in un parco a Rimini

Carlton Myers è stato redarguito dai carabinieri di Rimini per aver utilizzato attrezzi nello spazio verde del Parco Renzi, dove stava correndo con alcuni amici. "Ero andato a fare un po' di attività in un parco, non sapendo che non si potesse proprio andare - si spiega in un video-messaggio sui suoi social l'ex campione azzurro di basket - Eravamo in quattro con distanze ampie, ma siamo stati fermati perché le strutture non si possono proprio utilizzare, così inconsapevolmente siamo stati pizzicati dai carabinieri che hanno preso nota. Chiedo scusa, non era mia intenzione non rispettare le regole. E faccio anche i complimenti perché stanno dimostrando non solo di essere fermi ma di avere anche tatto e professionalità. Vi avevo invitato nei giorni scorsi a rimanere a casa - conclude Myers - scusate ancora".

RETROSCENA LOTITO - AGNELLI: IL BATTIBECCO

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION