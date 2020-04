Coronavirus / Cartabia (pres. Consulta): "Costituzione bussola, non c'è diritto speciale"

La presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ha redatto la relazione sull'attività dell'anno 2019. Un passaggio anche sulla Costituzione in tempo di coronavirus: "La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l'alto mare aperto nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini".