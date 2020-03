Coronavirus, 'chiuso' Ariano Irpino: primo focolaio in Campania

Il primo focolaio di coronavirus della Campania è Ariano Irpino. Il comune della provincia di Avellino è stato chiuso in entrata e in uscita dall'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca. Nel paese di 22 mila abitanti i contagiati sono 21, sui 37 dell'intera provincia. Nell'ordinanza si legge che è alto il rischio di "di ulteriore e progressivo incremento in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo contagio, avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevatissimo numero di persone (oltre duecento) e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione". De Luca fa riferimento a una festa in maschera di carnevale che si sarebbe svolta il 23 febbraio in località Tricolle: "Abbiamo la certezza che c’è stato un evento a cui hanno partecipato più persone che ha avviato il contagio" disse in quei giorni il direttore generale dell’Asl, Maria Morgante. In Irpinia c’è stato il primo morto con coronavirus e ulteriori timori derivano dal "dato relativo ai soggetti rientrati dalle ex zone rosse".