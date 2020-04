Coronavirus / Conte: "Congiunti? Formula ampia. Non sono gli amici"- VIDEO

Il premier Giuseppe Conte, a Lodi, è tornato sul trend topic del giorno: il termine "congiunti". Queste le sue dichiarazioni alla stampa: "Congiunti è una formula ampia e generica per dire che non sarà possibile andare in casa altrui a trovare gli amici e a fare delle feste. Sarà poi ben specificato nelle FAQ del governo. Si andranno a trovare le persone con cui ci sono rapporti di parentela e stabili relazioni affettive. Non ci si darà pacche sulle spalle. 1/4 dei contagi è dentro le abitazioni private". Di seguito il video: CLICCA QUI