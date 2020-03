Coronavirus, divisioni tra i vertici del calcio: possibile sciopero dei giocatori

Si giocheranno i recuperi della 26esima giornata di campionato, ma le polemiche sulla gestione del campionato non sono destinate ad esaurirsi. In una mattinata particolarmente agitata il governo, attraverso il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, è tornato in pressing sui vertici del calcio per sospendere il campionato. Che, almeno per questa domenica, sembra però destinato a proseguire senza ulteriori stravolgimenti. Oltre all’Assocalciatori (Tommasi è stato promotore dello stop alla Serie A), ora anche la Figc è disponibile a fermare tutto. Su una posizione diversa invece la Lega che vorrebbe rimandare la decisione finale alle autorità, senza affidarsi a valutazioni basate su interessi personali. Come riporta gazzetta.it, la posizione dei giocatori è tuttavia destinata a inasprirsi con il passare delle ore tanto che si potrebbe arrivare anche ad uno sciopero. Martedì, per far fronte all’emergenza, è stato convocato un consiglio federale straordinario.

SERIE A, SI GIOCANO I RECUPERI

SERIE A, PARMA E SPAL IN CAMPO PIU' DI UN'ORA DOPO

