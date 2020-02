Coronavirus, donna contagiata partorisce a Piacenza: bimbo non ha virus

L'Italia assiste alla diffusione del coronavirus con un bilancio di contagiati e vittime che sale di giorno in giorno. In mezzo a questa emergenza arrivano anche delle notizie positive, la più bella da Piacenza. Nella città dell'Emilia Romagna ieri ha partorito una donna contagiata e al bimbo venuto alla luce non è stato riscontrato il virus. Il piccolo sta bene e sarà seguito nella stessa struttura ospedaliera dove è nato. L'assessore alla sanità dell'Emilia Romagna Sergio Venturi ha detto: "Si tratta di una signora lombarda, proveniente dal basso lodigiano che è stata seguita nella gravidanza dall'ospedale di Piacenza, dove aveva già programmato il parto. È una notizia molto bella, quasi commovente".