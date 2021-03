Coronavirus / Dpcm: Lockdown duro in zona rossa, bar e ristoranti chiusi sempre, weekend blindati

Le modifiche al Dpcm Draghi arriveranno già oggi. Diversi i punti toccati che vedrano un inasprimento delle norme anti-contagio entrate in vigore appena 4 giorni fa. Le nuove durissime restrizioni, soprattutto per i fine settimana e le zone rosse, prevedono infatti le seguenti modifiche:

- Lockdown durissimo in zona rossa: chiusura totale di qualsiasi attività pubblica e privata, vietato qualsiasi spostamento, attività motoria consentita solo nei pressi della propria abitazione, scuole chiuse. Entrata in vigore automatica al passaggio del limite di 250 contagi settimanali ogni 100.000 abitanti.

- Zona arancione o rossa nei fine settimana: qui la partita è ancora da giocare. Il Cts, nelle zone non rosse, sostiene che potrebbe bastare la zona arancione per limitare i contagi. Dunque chiusura di tutte le attività, ma libertà di circolare all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22, salvo anticipo dell'orario di coprifuoco. Il governo spinge invece per una zona rossa nazionale, stile Natale, per sabato e domenica. Il nodo è da sciogliere.

- Bar e ristoranti sempre chiusi nei fine settimana, anche in fascia gialla: su questo aspetto c'è poco ancora da discutere. La volontà è far si che le persone non si riversino a mangiare fuori il sabato e la domenica, dunque sarà consentito solo l'asporto anche in fascia gialla.

- Cinema e teatri: aprire il 27 sembra un'utopia. Si proverà a discutere su protocolli ancora più rigidi di quelli predisposti ed eventuali aperture solo dal lunedì al venerdì.